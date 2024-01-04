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Жильё в Юодупе, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Юодупе, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Юодупе, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Кирпичный дом с участком 8,49, жилой комплекс продается в городе Блэк Пик, Рок. Дом продаетс…
€14,500
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