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Квартиры в Giedraiciai, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Giedraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Giedraiciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
2 камби. BUTAS GIEDRAIN Mstl., Молитский район. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квартира не угловатая, тепла…
€35,000
в месяц
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