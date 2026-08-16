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Жилье в Gargzdu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Дом продается в самом сердце Гаргждая - Жемайтес г. 9! Это уникальная возможность приобрест…
$177,860
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Дуплекс 4 комнаты в Клайпедский район, Литва
Дуплекс 4 комнаты
Клайпедский район, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Šlapšilė village, Žvyro street (former Memel area), a cozy, mo…
$186,666
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Параметры недвижимости в Gargzdu seniunija, Литва

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