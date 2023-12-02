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Дома в Гаргждай, Литва

3 объекта найдено
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Гаргждай, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Гаргждай, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
ВЫБРАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается чрезвычайно контролируемый…
€270,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Гаргждай, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Гаргждай, Литва
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
€179,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture в Гаргждай, Литва
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture
Гаргждай, Литва
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
ВНИМАНИЕ ИХ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ В ВАШЕМ ДОМАШНЕМ КИМЕ - РЕТА ВОЗМОЖНОСТЬ: Предложение дл…
€375,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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