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Дома в Гаргждае, Литва

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1 объект найдено
Дом в Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Дом продается в самом сердце Гаргждая - Жемайтес г. 9! Это уникальная возможность приобрест…
$177,860
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