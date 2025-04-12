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Жильё в Дарбенай, Литва

1 объект найдено
Дом в Дарбенай, Литва
Дом
Дарбенай, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
5 rooms for sale (121.56 square) house with 42 acres of land in Darbėnai, Palanga St., Kreti…
$119,928
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Рейтинг 4.9 / 5:
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