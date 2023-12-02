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Коммерческая недвижимость в Биржайский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating в Биржай, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 3 082 м²
Этаж 1
€500,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating, с Total security of the building в Биржай, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating, с Total security of the building
Биржай, Литва
Площадь 101 м²
Этаж 1
€36,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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