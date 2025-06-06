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Дома с террасой в Avizieniu seniunija, Литва

Raisteniskes
7
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Bajorai, Литва
Дом 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается современный, качественно построенный дом в уникальном месте — в закрытом поселке "…
$477,625
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Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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