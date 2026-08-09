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Жилье в Avizieniu seniunija, Литва

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19
42 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Bendoriai, Литва
Квартира 4 комнаты
Bendoriai, Литва
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Продано SWITZERLAND and YAUKUS 4 CASTLE BUILDING IN A HEADER WITH 2 PLACE OF SALE Квартира р…
$288,588
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Квартира 4 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
1-08 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$242,293
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
1-02 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$158,067
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Дом 4 комнаты в Bajorai, Литва
Дом 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается современный, качественно построенный дом в уникальном месте — в закрытом поселке "…
$488,795
НДС
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
2-09 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$166,144
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Дом в Bukiskis, Литва
Дом
Bukiskis, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Новые дома класса + + «Дом дружбы», Букишкис, Авижине Продажа новостроек А++ класса домов в…
$305,293
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Дом в Lindiniskes, Литва
Дом
Lindiniskes, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
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Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$517,318
НДС
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Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$516,513
НДС
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
3-20 апартаментов Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. …
$162,247
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Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$516,858
НДС
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Дом 6 комнат в Bajorai, Литва
Дом 6 комнат
Bajorai, Литва
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
$431,100
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
ИНИЦИАЦИЯ ВАШЕГО НОВОГО ЖИЗНИ С НОВЫМИ ЖИВЫМИ ДОМОВАНИЯМИ. Это измерение ВИЛЬНИУССКОЙ АРЕ яв…
$310,366
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Квартира 2 комнаты в Ezeraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Ezeraiciai, Литва
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
2 номера, 61,33 кв.м. квартира на продажу в VILON CITY (9 км до ПК "БИГ") Квартира сдается …
$184,329
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
3-16 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$162,247
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Дом в Giluziai, Литва
Дом
Giluziai, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Части современного мира, представленные ГИДАНЦИЕЙ Гвинеи А + + КЛАССНЫЕ КОДЫ С ГАРАНТИЕЙ. С…
$286,520
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Дом в Ezeraiciai, Литва
Дом
Ezeraiciai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Приглашаем жителей «ВИЛОН Сити» увидеть и поселиться в квартирах «ВИЛОН хаус» — коттеджных д…
$398,184
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
1-04 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$148,837
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Квартира 1 комната в Bajorai, Литва
Квартира 1 комната
Bajorai, Литва
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
1-06 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$134,992
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Квартира 3-18 Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$149,408
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Квартира 1 комната в Bajorai, Литва
Квартира 1 комната
Bajorai, Литва
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/3
3-19 апартаменты Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. П…
$127,230
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Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
3-21 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$148,240
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
3-15 апартаментов Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. …
$134,233
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/3
2-11 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$143,068
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Дом в Saldene, Литва
Дом
Saldene, Литва
Площадь 231 м²
Количество этажей 1
СИНТЕТИЧЕСКИЕ АРХИТЕКТУРЫ В СОСТИЧЕСКОМ КОРОМЕ - СИГНИФИКАНТНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЗНИ Одноква…
$182,576
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Дом 4 комнаты в Bajorai, Литва
Дом 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается современный, качественно построенный дом в уникальном месте — в закрытом поселке "…
$488,795
НДС
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
2-12 квартиры Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$146,529
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Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$516,513
НДС
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Квартира 1 комната в Bajorai, Литва
Квартира 1 комната
Bajorai, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/3
1-01 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$103,840
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Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

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