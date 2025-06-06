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Дома с гаражом в Avizieniu seniunija, Литва

Raisteniskes
7
17 объектов найдено
Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$571,366
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Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$582,816
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Дом в Pikutiskes, Литва
Дом
Pikutiskes, Литва
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Идеальное место для поиска пространства, окружающей среды, уединения и природы недалеко от В…
$563,454
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Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$651,517
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Дом вашей мечты в оазисе мира и комфорта - в сообществах! Отдельный двухэтажный дом продаетс…
$438,242
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Дом в Lindiniskes, Литва
Дом
Lindiniskes, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$640,067
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Отправка ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДНЯ В КОММОННЫХ КОНФИГРАЦИЯХ С ICELAND 11.60 A Просторный и хорошо …
$420,545
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продажа килограмма, но одного роста качественного производства Класс А + + Принципы: - Прос…
$283,783
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Дом в Riese, Литва
Дом
Riese, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Космический дом! Намопринципы - аккуратный и уютный дом - фиксированный, огороженный, 6,15…
$375,636
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продажа 1 полисного жилого дома с покрытой кожей и эрдвийской гарантией ДОМОВЫЕ ПРИВАТНЫЕ СЛ…
$342,147
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Дом 4 комнаты в Bajorai, Литва
Дом 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается современный, качественно построенный дом в уникальном месте — в закрытом поселке "…
$477,625
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Дом в Mazoji Riese, Литва
Дом
Mazoji Riese, Литва
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
ДИФЕРЕНТНЫЙ ДОМ СЕМЬИ - КОМФОРТ, ПРОСТРАНСТВО И РАССТРАНСТВО! Расположение в современном, п…
$529,956
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Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 3
Космические жилые дома! Намопринципы - фиксированный, огороженный, просторный 13,67а. учас…
$376,098
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Дом в Lindiniskes, Литва
Дом
Lindiniskes, Литва
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Мы предлагаем стильный и качественный 4-комнатный дом в Линдинискесе, расположенный в 13-аре…
$448,895
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Дом в Riese, Литва
Дом
Riese, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
СВОЙ ЖЕЛТЫЙ СВОЙ СОДЕРЖАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ВНИМАНИЕ 5 ДОМОВ! Этот дом не только приглашает в…
$626,829
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продажа качественной продукции в единственном корме, инсталлируемом в домашних хозяйствах, к…
$340,767
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Дом 6 комнат в Bajorai, Литва
Дом 6 комнат
Bajorai, Литва
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
$431,100
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Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

с террасой
Недорогая
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