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28 объектов найдено
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
106 м²
1
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€195,000
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Capital
Языки общения: English
+37060499665
artur.bogdevic@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Svedai, Литва
127 м²
1
€135,000
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Capital
Языки общения: English
+37062403456
artur.savickij@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
230 м²
2
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ГРИПИЕНЕ! ____________________________…
€364,000
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Capital
Языки общения: English
+37068927985
tomas.rusakas@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Aukstieji Rusokai, Литва
185 м²
1
ДОМ В ГУДЕЛЯХ, VOS 15 МИНУЧ ДОРОГА ОТ УИЛЬОНА. Дом находится в очень хорошем месте, где была…
€429,000
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Capital
Языки общения: English
+37061265505
patricija.bubulaite@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюсский район, Литва
208 м²
2
ДОМА ТЫ! ОШИБКИ И ДОМ СТИЛИНГА 207,98 КВ.М. С ГАРАРТАМИ В ЖИЗНИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ. …
€349,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом
Raisteniskes, Литва
139 м²
1
€319,000
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Capital
Языки общения: English
+37061274742
ana.narbuntiene@capitalrealty.com
Дом
Aukstieji Rusokai, Литва
50 м²
1
€147,000
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Capital
Языки общения: English
+37061060020
gvidas.lekavicius@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюсский район, Литва
285 м²
2
€395,000
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Capital
Языки общения: English
+37061011888
danas.slavinskas@capital.lt
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюсский район, Литва
180 м²
1
€399,000
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Capital
Языки общения: English
+37061060020
gvidas.lekavicius@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Bendoriai, Литва
137 м²
1
В новом формирующемся жилом квартале продается качественно оборудованный и рационально вымыт…
€279,000
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Capital
Языки общения: English
+37069474414
paulius.sipavicius@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Avizieniai, Литва
132 м²
3
ПРОДАННЫЕ ГРАЖДАНЫ УЧРЕЖДЕНЫ, 131.56 КВ.М. СООТВЕТСТВУЕТ МОЛОДЕЖИ В СОВЕТЕ - ИСТОЧНИКИ В СЛУ…
€270,000
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Capital
Языки общения: English
+37062403456
artur.savickij@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Raisteniskes, Литва
178 м²
1
€369,900
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Capital
Языки общения: English
+37069474414
paulius.sipavicius@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Raisteniskes, Литва
178 м²
1
€289,972
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Capital
Языки общения: English
+37069474414
paulius.sipavicius@capital.lt
Дом
Bendoriai, Литва
120 м²
1
УКАЗАН ФУНКЦИОНАЛ, ITI ДЕТАЛИЗИРУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ, 1 ДОМ С ПУРТИМИ - В ГАТСРЕДЕ, В СОВЕТЕ ЗАК…
€330,000
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Capital
Языки общения: English
+37061855656
mantas.mikociunas@capital.lt
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Svedai, Литва
219 м²
2
ОБЪЯВЛЕНО В РЕЗЮМЕ И КАЧЕСТВЕ ВКЛЮЧЕНО СУБЛОЦИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ. Для установки дома были повыше…
€295,000
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Capital
Языки общения: English
+37069008217
austeja.krisciunaite@capitalrealty.com
Дом
Avizieniai, Литва
86 м²
2
Новый проект Suburbia 2.0 – коттеджное сообщество в Таранде, ищущий баланс жизни и отдыха. У…
€177,000
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Capital
Языки общения: English
+37066516777
martynas.narkauskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом
Avizieniai, Литва
178 м²
2
ПОДЕЛИТЬСЯ 178,49 КВ.М, 4 КОМНАТЫ, СОБСТВЕННЫЙ ДОМ С 6 РАЗДЕЛЯМИ AVIOUS K., FULL R. Уют…
€309,300
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Capital
Языки общения: English
+37062041958
andrius.jonaitis@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Svedai, Литва
230 м²
2
В ЛЕСОПОСАДКЕ ЭТО ДЛЯ ГОРОДА, В ИМИДЖЕВОМ МЕСТЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ ДОРОГУ ДОМАШНЕЙ РЕЗЬБОЙ, АЛСУБ…
€340,000
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Capital
Языки общения: English
+37064506656
aurimas.stankevicius@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Svedai, Литва
197 м²
2
ПОДБОР ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА С ПРОЕКТОМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КЛАССОМ 2А. 196,97 КВ.М. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ …
€59,000
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Capital
Языки общения: English
+37065961655
evaldas.ereminas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
106 м²
1
В НОВОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ В ЖИВОЙ ДОМЕ КАРТИНГОВ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВА И РАСИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНЫ 4 КО…
€195,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060499665
artur.bogdevic@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Raisteniskes, Литва
154 м²
2
В ПАРТИИ, ЭКОНОМИЧИК, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МОЛОДОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗБРАННЫЙ БЛОКИРОВ…
€329,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061284707
audrius.puplevicius@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Bendoriai, Литва
230 м²
2
МОДЕРНАУС И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ В СЧАСТЬЕ ВИЧЕРОВ ПРАЗДНИКА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 НОМЕ…
€600,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040429
dovydas.rocius@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Svedai, Литва
144 м²
1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7.5 РАЗДЕЛ …
€374,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюсский район, Литва
169 м²
2
Уникальный и эксклюзивный бревенчатый дом для продажи в Клене! 5 комнат, два шкафа, две сан.…
€350,000
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Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Дом
Bendoriai, Литва
111 м²
2
ЦЕНА РИБОТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ПЕРВОМУ БРОНИРОВАНИЮ! MTown - НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД…
€173,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067040429
dovydas.rocius@capital.lt
Дом с газовым отоплением
Svedai, Литва
162 м²
2
162 sq. M. m. house with 10a plot of land in the Deep The deep is located in the municipa…
€270,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060565520
dominykas.bagdonas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Svedai, Литва
144 м²
1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7.5 РАЗДЕЛ …
€374,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Дом
Bendoriai, Литва
111 м²
2
MTown - NEW STATES IN THE ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL OF THE NEW STATES, RAMIO AND BESIVYSTA…
€249,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067040429
dovydas.rocius@capital.lt
Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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