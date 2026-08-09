Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Avizieniu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Avizieniu seniunija, Литва

;
19 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Bajorai, Литва
Дом 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается современный, качественно построенный дом в уникальном месте — в закрытом поселке "…
$488,795
НДС
Оставить заявку
Дом в Bukiskis, Литва
Дом
Bukiskis, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Новые дома класса + + «Дом дружбы», Букишкис, Авижине Продажа новостроек А++ класса домов в…
$305,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Lindiniskes, Литва
Дом
Lindiniskes, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$517,318
НДС
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$516,513
НДС
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$516,858
НДС
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Bajorai, Литва
Дом 6 комнат
Bajorai, Литва
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
$431,100
Оставить заявку
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
ИНИЦИАЦИЯ ВАШЕГО НОВОГО ЖИЗНИ С НОВЫМИ ЖИВЫМИ ДОМОВАНИЯМИ. Это измерение ВИЛЬНИУССКОЙ АРЕ яв…
$310,366
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Giluziai, Литва
Дом
Giluziai, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Части современного мира, представленные ГИДАНЦИЕЙ Гвинеи А + + КЛАССНЫЕ КОДЫ С ГАРАНТИЕЙ. С…
$286,520
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Ezeraiciai, Литва
Дом
Ezeraiciai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Приглашаем жителей «ВИЛОН Сити» увидеть и поселиться в квартирах «ВИЛОН хаус» — коттеджных д…
$398,184
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Saldene, Литва
Дом
Saldene, Литва
Площадь 231 м²
Количество этажей 1
СИНТЕТИЧЕСКИЕ АРХИТЕКТУРЫ В СОСТИЧЕСКОМ КОРОМЕ - СИГНИФИКАНТНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЗНИ Одноква…
$182,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом 4 комнаты в Bajorai, Литва
Дом 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается современный, качественно построенный дом в уникальном месте — в закрытом поселке "…
$488,795
НДС
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Lindiniskes, Литва
Дом 5 комнат
Lindiniskes, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и современный одноэтажный дом у самого Вильнюса Продается просторный…
$516,513
НДС
Оставить заявку
Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$616,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продажа килограмма, но одного роста качественного производства Класс А + + Принципы: - Прос…
$323,321
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продано в огромный дом с одной крышей! -----------------------------------------------------…
$762,288
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Одна квартира в 4 спальнях, 3 ванных комнаты в киоске HI-TEK, в проекте Grarius House! Созд…
$450,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
ХАРМОНИЗИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА ДВУХ ДОМОВ В ПРЕМИИ ДОМОВ, ДОМОВ! Регистрационный 85% конец! Л…
$313,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти