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Дома в Avizieniu seniunija, Литва

28 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Svedai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€195,000
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Capital
Языки общения: English
+37060499665 artur.bogdevic@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Svedai, Литва
Дом с гаражом
Svedai, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
€135,000
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Capital
Языки общения: English
+37062403456 artur.savickij@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Svedai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ГРИПИЕНЕ! ____________________________…
€364,000
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Capital
Языки общения: English
+37068927985 tomas.rusakas@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Aukstieji Rusokai, Литва
Дом с гаражом
Aukstieji Rusokai, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
ДОМ В ГУДЕЛЯХ, VOS 15 МИНУЧ ДОРОГА ОТ УИЛЬОНА. Дом находится в очень хорошем месте, где была…
€429,000
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Capital
Языки общения: English
+37061265505 patricija.bubulaite@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюсский район, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюсский район, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
ДОМА ТЫ! ОШИБКИ И ДОМ СТИЛИНГА 207,98 КВ.М. С ГАРАРТАМИ В ЖИЗНИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ. …
€349,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом
Raisteniskes, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
€319,000
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Capital
Языки общения: English
+37061274742 ana.narbuntiene@capitalrealty.com
Дом в Aukstieji Rusokai, Литва
Дом
Aukstieji Rusokai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€147,000
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Capital
Языки общения: English
+37061060020 gvidas.lekavicius@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюсский район, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюсский район, Литва
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
€395,000
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Capital
Языки общения: English
+37061011888 danas.slavinskas@capital.lt
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Вильнюсский район, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюсский район, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
€399,000
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Capital
Языки общения: English
+37061060020 gvidas.lekavicius@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Bendoriai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Bendoriai, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
В новом формирующемся жилом квартале продается качественно оборудованный и рационально вымыт…
€279,000
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Capital
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+37069474414 paulius.sipavicius@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Avizieniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Avizieniai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
ПРОДАННЫЕ ГРАЖДАНЫ УЧРЕЖДЕНЫ, 131.56 КВ.М. СООТВЕТСТВУЕТ МОЛОДЕЖИ В СОВЕТЕ - ИСТОЧНИКИ В СЛУ…
€270,000
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Capital
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+37062403456 artur.savickij@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Raisteniskes, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
€369,900
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Capital
Языки общения: English
+37069474414 paulius.sipavicius@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Raisteniskes, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
€289,972
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Capital
Языки общения: English
+37069474414 paulius.sipavicius@capital.lt
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
УКАЗАН ФУНКЦИОНАЛ, ITI ДЕТАЛИЗИРУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ, 1 ДОМ С ПУРТИМИ - В ГАТСРЕДЕ, В СОВЕТЕ ЗАК…
€330,000
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Capital
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+37061855656 mantas.mikociunas@capital.lt
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Svedai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Svedai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
ОБЪЯВЛЕНО В РЕЗЮМЕ И КАЧЕСТВЕ ВКЛЮЧЕНО СУБЛОЦИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ. Для установки дома были повыше…
€295,000
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Capital
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+37069008217 austeja.krisciunaite@capitalrealty.com
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новый проект Suburbia 2.0 – коттеджное сообщество в Таранде, ищущий баланс жизни и отдыха. У…
€177,000
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Capital
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+37066516777 martynas.narkauskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом в Avizieniai, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом
Avizieniai, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
ПОДЕЛИТЬСЯ 178,49 КВ.М, 4 КОМНАТЫ, СОБСТВЕННЫЙ ДОМ С 6 РАЗДЕЛЯМИ AVIOUS K., FULL R. Уют…
€309,300
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Capital
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+37062041958 andrius.jonaitis@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Svedai, Литва
Дом с гаражом
Svedai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
В ЛЕСОПОСАДКЕ ЭТО ДЛЯ ГОРОДА, В ИМИДЖЕВОМ МЕСТЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ ДОРОГУ ДОМАШНЕЙ РЕЗЬБОЙ, АЛСУБ…
€340,000
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Capital
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+37064506656 aurimas.stankevicius@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Svedai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Svedai, Литва
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
ПОДБОР ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА С ПРОЕКТОМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КЛАССОМ 2А. 196,97 КВ.М. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ …
€59,000
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Capital
Языки общения: English
+37065961655 evaldas.ereminas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Svedai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
В НОВОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ В ЖИВОЙ ДОМЕ КАРТИНГОВ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВА И РАСИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНЫ 4 КО…
€195,000
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Capital
Языки общения: English
+37060499665 artur.bogdevic@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Raisteniskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Raisteniskes, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
В ПАРТИИ, ЭКОНОМИЧИК, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МОЛОДОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗБРАННЫЙ БЛОКИРОВ…
€329,000
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Capital
Языки общения: English
+37061284707 audrius.puplevicius@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Bendoriai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Bendoriai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
МОДЕРНАУС И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ В СЧАСТЬЕ ВИЧЕРОВ ПРАЗДНИКА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 НОМЕ…
€600,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040429 dovydas.rocius@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Svedai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Svedai, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7.5 РАЗДЕЛ …
€374,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюсский район, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюсский район, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Уникальный и эксклюзивный бревенчатый дом для продажи в Клене! 5 комнат, два шкафа, две сан.…
€350,000
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Capital
Языки общения: English
+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
ЦЕНА РИБОТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ПЕРВОМУ БРОНИРОВАНИЮ! MTown - НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД…
€173,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040429 dovydas.rocius@capital.lt
Дом с газовым отоплением в Svedai, Литва
Дом с газовым отоплением
Svedai, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
162 sq. M. m. house with 10a plot of land in the Deep The deep is located in the municipa…
€270,000
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Capital
Языки общения: English
+37060565520 dominykas.bagdonas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Svedai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Svedai, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7.5 РАЗДЕЛ …
€374,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
MTown - NEW STATES IN THE ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL OF THE NEW STATES, RAMIO AND BESIVYSTA…
€249,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040429 dovydas.rocius@capital.lt

Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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