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Коммерческая недвижимость в Аникщяе, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 709 м² в Аникщяй, Литва
Коммерческое помещение 1 709 м²
Аникщяй, Литва
Площадь 1 709 м²
Этаж 1
Просторные производственные и складские помещения доступны в Аникшчяе. Не пропустите редкие…
$300,260
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