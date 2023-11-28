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Виллы в Видземе, Латвия

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7 объектов найдено
Вилла 6 спален в хорошем состоянии в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Рядом с особняком Хорошо развитая инфраструктура (учреждения образования и медицины, торговы…
€6,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700 alex.zvezdkin@habita.com
Вилла 8 спален без ремонта, с видом на лес в Cirsti, Латвия
Вилла 8 спален без ремонта, с видом на лес
Cirsti, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 524 м²
Этаж 3/3
Примерно в 130 км к востоку от Риги, на юге Ливонии, находится бывшая усадьба Цирстенгофов (…
€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес
Юрмала, Латвия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Просторная вилла состоит из 14 комнат, 7 ванных комнат. Вокруг дома ухоженный, огороженный з…
€900,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700 alex.zvezdkin@habita.com
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more в Юрмала, Латвия
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 004 м²
Этаж 3/3
Расположение виллы на первой линии у моря, 100 метров до пляжа. Особняк оснащен технологией …
€2,70 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Livi, Латвия
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Livi, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Бревенчатый дом в светлых тонах, свежий и стильный. Экологичный и здоровый образ жизни. Особ…
€593,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с meblirovana polnostyu, с модемом в Аматский край, Латвия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с meblirovana polnostyu, с модемом
Аматский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
Дом расположен на 3 этажах. Панорамные окна во всех комнатах.На первом этаже есть гостиная с…
€580,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com
Вилла 27 спален в хорошем состоянии, с видом на озеро в Kalniena, Латвия
Вилла 27 спален в хорошем состоянии, с видом на озеро
Kalniena, Латвия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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