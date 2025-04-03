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Жильё в Rojas novads, Латвия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Roja, Латвия
Дом 4 комнаты
Roja, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
$504,857
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Roja, Латвия
Квартира 3 комнаты
Roja, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$87,099
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Zocene, Латвия
Дом 5 комнат
Zocene, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Фантастический семейный дом всего в 900 метрах от моря.Легкий доступ с шоссе.Качественный бр…
$175,726
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Rojas novads, Латвия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов