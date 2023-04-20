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Quarteira
Земельные участки в Quarteira, Португалия
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Quarteira, Португалия
€ 350,000
Участок расположен в комплексе Al Sakia, в Фонте Санта ( Quarteira ), недалеко от всех удобс…
Земельные участки 5 ванных
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат
200 м²
€ 650,000
Этот участок земли, расположенный в загородной местности недалеко от пляжа, предназначен для…
Земельные участки 5 ванных
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат
200 м²
€ 600,000
Это свойство расположено на земельном участке рядом с пляжем и предназначено для включения в…
Земельные участки 5 ванных
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат
200 м²
€ 600,000
Это свойство расположено на земельном участке рядом с пляжем и предназначено для включения в…
Земельные участки 5 ванных
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат
200 м²
€ 650,000
Это свойство расположено на земельном участке рядом с пляжем и предназначено для включения в…
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€ 1,495,000
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€ 670,000
Земельные участки
Quarteira, Португалия
520 м²
€ 850,000
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€ 1,200,000
Участок площадью 42 350 м2 в Семино ( 700 м от Фонте Санта ), с земляным домом ( старый ), о…
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€ 225,000
Возможность различного использования, например, автостоянка и склады; это лишь некоторые из …
Земельные участки
Quarteira, Португалия
€ 1,550,000
Отличный участок с 3711 м2 в привилегированном месте в Вила Соль, Виламоура.Хорошая возможно…
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