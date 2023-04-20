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Земельные участки в Portimao, Португалия

5 объектов найдено
Земельные участки в Mexilhoeira Grande, Португалия
Земельные участки
Mexilhoeira Grande, Португалия
€ 328,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Portimao, Португалия
Земельные участки
Portimao, Португалия
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Земельные участки 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
4 ванных комнат 150 м²
€ 149,900
Городская земля в Мехикоэйра-Гранди. Расположен недалеко от Портимана, с утвержденным прое…
Земельные участки в Portimao, Португалия
Земельные участки
Portimao, Португалия
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Portimao, Португалия
Земельные участки
Portimao, Португалия
172 м²
€ 130,000
Plot of land for sale in Bemposta, in a residential area just 5 minutes' drive from Portimao…
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