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Земельные участки в Шамотульский повят, Польша

7 объектов найдено
Земельные участки в Radzyny, Польша
Земельные участки
Radzyny, Польша
3 007 м²
€ 118,962
Я рад представить вам предложение продать участок земли, расположенный на Радинском водохран…
Земельные участки в Sekowo, Польша
Земельные участки
Sekowo, Польша
10 905 м²
€ 423,937
Я предлагаю на продажу участок АГ в Сенкуве в коммуне Душники. Расположен недалеко от пересе…
Земельные участки в Szamotuly, Польша
Земельные участки
Szamotuly, Польша
1 055 м²
€ 32,228
Привлекательный сервисный участок на продажу в Kępa pod Szamotułami. Очень привлекательная о…
Земельные участки в Остроруг, Польша
Земельные участки
Остроруг, Польша
31 280 м²
€ 75,703
Земельные участки в Podrzewie, Польша
Земельные участки
Podrzewie, Польша
793 м²
€ 19,250
Я рекомендую участок под застройку в отличном месте в Поджеви, на ул. Макова, 500 м от маршр…
Земельные участки в Podrzewie, Польша
Земельные участки
Podrzewie, Польша
793 м²
€ 19,250
Я рекомендую участок под застройку в отличном месте в Поджеви, на ул. Макова, 500 м от маршр…
Земельные участки в Chojno-Blota Male, Польша
Земельные участки
Chojno-Blota Male, Польша
1 192 м²
€ 32,228
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