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Земельные участки в Латвии

151 объект найдено
Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
€ 690,000
Участок земли под застройку в Кекаве Площадь земельного участка: 10,75 га Потенциал …
Земельные участки в Адажи, Латвия
Земельные участки
Адажи, Латвия
€ 476,000
Участок земли под застройку в Адажи Адрес: “Austrumdārzi”, Ādažu pag. Площ…
Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
€ 1,128,000
Участки земли под застройку, расположенные у реки Адрес:“Dzintari”, Daug…
Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 2,300,000
Участок земли под строительство жилого здания в самом центре Риги с проектом  Участок …
Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 1,000,000
Участок земли под застройку, расположенный в эксклюзивной части Юрмалы – Дзинтари в 3 …
Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 1,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Kangari, Латвия
Земельные участки
Kangari, Латвия
€ 38,000
Хороший, ровный участок под Ригой для строительства собственного частного дома.Прилегающий п…
Земельные участки в Ridzene, Латвия
Земельные участки
Ridzene, Латвия
€ 180,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 1,460,800
Большой земельный участок для инвестиций и развития. Земельный участок на данный момент такж…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,000
Продается земельный участок 1350 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,120
Продается земельный участок 1352 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 90,120
Продается земельный участок 1502 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 99,900
Продается земельный участок 1665 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 79,380
Продается земельный участок 1323 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,365
Продается земельный участок 1351 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,120
Продается земельный участок 1352 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,480
Продается земельный участок 1358 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,480
Продается земельный участок 1358 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 44,352
К резервации предлагается земельный участкок под строительство частного дома, в новом быстро…
Земельные участки в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Kadaga, Латвия
Земельные участки
Kadaga, Латвия
€ 125,000
Продаем землю в живописном месте - на берегу реки Гауя - Первая линия. - Высокий берег. …
Земельные участки в Лубана, Латвия
Земельные участки
Лубана, Латвия
€ 620,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Vimbukrogs, Латвия
Земельные участки
Vimbukrogs, Латвия
€ 550,000
Земля 9,88 га – инвестиционный проект под Ригой. Идеальное место для развития жилой или комм…
Земельные участки в Lapenieki, Латвия
Земельные участки
Lapenieki, Латвия
€ 370,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Адажи, Латвия
Земельные участки
Адажи, Латвия
€ 21,500
Продается земля в Адажах, территория застройки особняка. (Dzs2) - Площадь 601 кв. м.m. -…
Земельные участки в Terini, Латвия
Земельные участки
Terini, Латвия
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Пиньки, Латвия
Земельные участки
Пиньки, Латвия
€ 585,120
Продается уникальный земельный участок площадью 2544 м2 недалеко от Лиелупе, в десяти минута…
Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 3,600,000
Продается земля с проектом на строительство комплекса. Проект одобрен городскими властями…
Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 2,500,000
Продается земля с проектом на строительство комплекса. Проект одобрен городскими властями…
Земельные участки в Baltezers, Латвия
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 47,136
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…

Почему недвижимость в Латвии покупать выгодно

Латвия располагается на Балтийском побережье. Славится политической стабильностью, активной экономикой, развитой инфраструктурой, просторными пляжами и густыми лесами. Купить недвижимость в Латвии для иностранцев несложно. Инвестиция не только окупается, но и приносит ряд преференций, в том числе шенгенская виза на 5 лет.

Стоимость жилья в разных регионах

Максимально дорого ценятся элитные апартаменты с внутренней отделкой в исторической части Риги. Здесь предлагается жилье в реновированных и новоотстроенных домах.

Согласно отзывам покупателей, дешевые однокомнатные квартиры лучше искать в более отдаленных частях города. Просторные двухкомнатные/трехкомнатные квартиры с ремонтом и с финишной отделкой можно купить в любом понравившемся районе.

Перспективным считается вложение в недвижимость, расположенную в прибрежной зоне. Особенно ценятся дома и квартиры в Юрмале. В них приятно жить и выгодно сдавать в аренду. Поток туристов не иссякает круглогодично, и спрос на жилье разных ценовых категорий есть всегда.

Если требуется жилье подешевле, стоит обратить внимание на Вентспилс — сейчас там лояльные цены на объекты недвижимости. Но город развивается и живет активной жизнью, из прилегающих поселков сюда едут в поисках работы. Внутренняя миграция стимулирует рост цен как на покупку недвижимости, так и на аренду. Инвестиция в жилье быстро окупается и начинает приносить владельцу стабильную прибыль.

Как приобрести недвижимость в Латвии и получить ВНЖ

Покупая объект недвижимости в Латвии по цене от 250 000 €, иностранец получает ВНЖ с последующей возможностью оформления ПМЖ (дается владельцу жилья, супругу/супруге и несовершеннолетним детям). Статус временно проживающего на территории государства гарантирует следующие преимущества:

  • медицинское обслуживание европейского уровня;
  • счет в латвийском банке;
  • шанс устроиться на высокооплачиваемую интересную работу с перспективой карьерного роста;
  • возможность на льготных условиях обучаться в местных ВУЗах.

За приобретение жилья с покупателя берут единовременный 5-процентный налог. Он выплачивается сразу после одобрения заявки на ВНЖ.

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