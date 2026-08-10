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Коммерческая недвижимость в Вольтерре, Италия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 900 м² в Вольтерра, Италия
Коммерческое помещение 900 м²
Вольтерра, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 900 м²
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
$2,75 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 790 м² в Вольтерра, Италия
Коммерческое помещение 790 м²
Вольтерра, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 790 м²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
$1,31 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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