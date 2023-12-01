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Коммерческая недвижимость в Вольтерра, Италия

2 объекта найдено
Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
€2,35 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 790 м²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
€1,12 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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