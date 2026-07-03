Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Veroli
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Veroli, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Veroli, Италия
Лента Горячее предложение
Вилла
Veroli, Италия
Количество этажей 2
ВИЛЛА SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. ВЕНЕТО. ФРЕСКИ XVIII ВЕКА. Провинция Тревизо, регион Вен…
$5,41 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти