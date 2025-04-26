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Виллы возле озера в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

Verbania
20
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1 объект найдено
Вилла в Ghiffa, Италия
Вилла
Ghiffa, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
$10,21 млн
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Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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