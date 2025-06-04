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Пентхаусы в Венеции, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус в Венеция, Италия
Пентхаус
Венеция, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4
Этот пентхаус расположен в оживленном районе Кастелло, в центре города, всего в нескольких ш…
$3,09 млн
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Параметры недвижимости в Венеции, Италия

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