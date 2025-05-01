Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Varese
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Varese, Италия

двухкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Monate, Италия
Квартира 3 комнаты
Monate, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$228,863
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Varese, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти