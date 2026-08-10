Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Valsolda
  4. Жилая

Жилье в Valsolda, Италия

;
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Valsolda, Италия
Вилла 5 комнат
Valsolda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
В нескольких минутах от города Лугано и центра Порлезца и Менаджо мы находим эту великолепну…
$3,50 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Valsolda, Италия
Вилла 7 комнат
Valsolda, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
$1,86 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Valsolda, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти