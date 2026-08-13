Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Unione di comuni Montana Lunigiana
  4. Жилая

Жилье в Unione di comuni Montana Lunigiana, Италия

;
1 объект найдено
Вилла в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
$1,27 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Unione di comuni Montana Lunigiana, Италия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти