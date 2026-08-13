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Коммерческая недвижимость в Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 782 м² в Seggiano, Италия
Коммерческое помещение 782 м²
Seggiano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 782 м²
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
$4,67 млн
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