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Инвестиционная недвижимость в Unione dei comuni della Versilia, Италия

коммерческая недвижимость
4
Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Lido di Camaiore, Италия
Инвестиционная
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 50
Расстояние до моря 400 метров. Площадь здания составляет порядка 2200 кв.м. Сад – 400 кв.м…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Marina di Pietrasanta, Италия
Инвестиционная
Marina di Pietrasanta, Италия
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 44
Отель на побережье Версилии имеет стратегически выгодное расположение и находится в отличном…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Виареджо, Италия
Инвестиционная
Виареджо, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пожалуй, самый приятный вид бизнеса, это приобрести пляж! В центре Виареджио продается пляж…
Цена по запросу
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