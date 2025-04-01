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Виллы с гаражом в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Monvalle, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Monvalle, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
$2,38 млн
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Параметры недвижимости в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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