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Квартиры в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Leggiuno, Италия
Квартира 2 комнаты
Leggiuno, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 170 м²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
$586,100
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Параметры недвижимости в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

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