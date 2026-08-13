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Жилье в Uberetsch Unterland Oltradige Bassa Atesina, Италия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Kaltern an der Weinstrasse Caldaro sulla Strada del Vino, Италия
Квартира 4 комнаты
Kaltern an der Weinstrasse Caldaro sulla Strada del Vino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Романтическая квартира с садом и открытым видом на Мендолу для продажи в Кальдаро на винной …
$552,905
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Параметры недвижимости в Uberetsch Unterland Oltradige Bassa Atesina, Италия

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