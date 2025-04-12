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Жильё в Удине, Италия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Lignano Sabbiadoro, Италия
Квартира 3 комнаты
Lignano Sabbiadoro, Италия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
EXCLUSIVE APARTMENT - PENTHOUSE (ATTICO) BY THE SEA ITALY - LIGNANO SABBIADORO For sale i…
$667,920
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Пентхаус 3 комнаты в Lignano Sabbiadoro, Италия
Пентхаус 3 комнаты
Lignano Sabbiadoro, Италия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Продается эксклюзивный мансардный пентхаус на 5-м и последнем этаже Condominio Al Farò, прям…
$701,172
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