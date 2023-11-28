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Жильё в Тревизо, Италия

дома
6
6 объектов найдено
Вилла 14 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Asolo, Италия
Вилла 14 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Asolo, Италия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 222 м²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
€9,00 млн
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Вилла 6 спален в Conegliano, Италия
Вилла 6 спален
Conegliano, Италия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 670 м²
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни в Тревизо, Италия
Вилла 3 спальни
Тревизо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 050 м²
Историческая вилла ( 1864 ) недалеко от реки Пьяве, Коволо ди Педеробба, Венето, Италия. Для…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни в Asolo, Италия
Вилла 4 спальни
Asolo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Отремонтированная вилла в историческом центре Азоло, Венето, Италия. Вилла нах…
€980,000
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Вилла 3 спальни в Asolo, Италия
Вилла 3 спальни
Asolo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отремонтированная вилла для любителей спокойствия в Азоло, Италия. Венето, город Азоло, исто…
€1,47 млн
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Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Vittorio Veneto, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Vittorio Veneto, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тревизо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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