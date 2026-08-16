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Жилье в Тревизо, Италия

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Asolo
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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Vittorio Veneto, Италия
Квартира 4 комнаты
Vittorio Veneto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
Италия недорого! 4-к.кв. у Венеции (Витторио Венето) – 86 000€. Инвестиция + Отдых!   …
$100,201
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Квартира в Asolo, Италия
Квартира
Asolo, Италия
Площадь 166 м²
БОРГО САНТА КАТЕРИНА – ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ В АСОЛО (Тревизо, Венето) Жилье в одной из са…
$210,810
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Дом в Asolo, Италия
Дом
Asolo, Италия
Площадь 166 м²
BORGO SANTA CATERINA Эксклюзивное жилое комплекс в Асоло (Тревизо, Венето) Исключительная …
$7,29 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 20 комнат в Asolo, Италия
Вилла 20 комнат
Asolo, Италия
Число комнат 20
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 222 м²
Названный Кардуччи: «Город 100 горизонтов» Азоло возвышается на вершине холма, недалеко от В…
$9,85 млн
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Вилла 20 комнат в Conegliano, Италия
Вилла 20 комнат
Conegliano, Италия
Число комнат 20
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 670 м²
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
$7,66 млн
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