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Виллы с видом на горы в Tremezzina, Италия

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3 объекта найдено
Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
$1,02 млн
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
$962,322
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
$2,04 млн
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Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

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с террасой
с бассейном
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