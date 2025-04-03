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Квартиры с бассейном в Travedona Monate, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Travedona Monate, Италия
Квартира 3 комнаты
Travedona Monate, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$228,863
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Параметры недвижимости в Travedona Monate, Италия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов