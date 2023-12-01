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Квартиры в Travedona Monate, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в Travedona Monate, Италия
Квартира 2 спальни с бассейном
Travedona Monate, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
€210,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Travedona Monate, Италия
Квартира 3 спальни
Travedona Monate, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
PL-PR_A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
€390,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Travedona Monate, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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