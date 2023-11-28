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Таунхаусы в Sirmione, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
В районе Коломбаре, прекрасного городка Сирмионе, в небольшом жилом комплексе,мы предлагаем …
€650,000
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