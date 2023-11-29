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Отели в Сицилия, Италия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель в Шакка, Италия
Отель
Шакка, Италия
ВИЛЛА РАГУСА - САН ДЖОРДЖИО (AG) & NBSP; Собственность, регулярно регистрируемая, пос…
€449,000
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Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Francofonte, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Francofonte, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
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€3,90 млн
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