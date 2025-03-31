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Земельные участки в Сенигаллия, Италия

1 объект найдено
Участок земли в Сенигаллия, Италия
Участок земли
Сенигаллия, Италия
Площадь 1 520 000 м²
Земля площадью 152,00 га частично плоская и в мягких и средних холмах. Два фермерских дома и…
Цена по запросу
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