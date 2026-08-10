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Жилье в Сенигаллии, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Сенигаллия, Италия
Вилла 6 комнат
Сенигаллия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 078 м²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
$3,28 млн
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