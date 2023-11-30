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21 объект найдено
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Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
€2,20 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5
350 м²
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
€2,80 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4
250 м²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
€2,30 млн
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Вилла 5 спален
Савона, Италия
6
2 000 м²
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни
Bergeggi, Италия
5
AL-116. Уникальная вилла класса "Премиум" в городе Берджеджи Уникальная вилла класса "Премиу…
€2,90 млн
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Вилла 3 спальни
Garlenda, Италия
4
450 м²
AS-VM-9. Вилла в непосредственной близости к Гольф-Клубу ГарлендыЭта великолепная вилла нахо…
€2,50 млн
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Вилла 2 спальни
Андора, Италия
3
160 м²
AS-VA-241. Вилла на холмах города АндораВилла на трёх уровнях с бассейном, захватывающим вид…
€2,30 млн
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Вилла 3 спальни
Лоано, Италия
4
270 м²
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
€1,55 млн
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Вилла 2 спальни
Андора, Италия
3
160 м²
KK-V10. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Марина-ди-АндораВилла независимая с 3х сторон (…
€1,35 млн
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Вилла
Bergeggi, Италия
270 м²
KK-A1663. Трехуровневая вилла в Берджеджи 270м2Вилла 270квм на 3х уровнях в Берджеджи. Новая…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален
Альбиссола-Марина, Италия
6
300 м²
KK-NVR-18. Трехуровневая вилла на холме городка Альбисола с шикарным видом на мореОсобняк по…
€2,10 млн
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Вилла 5 спален
Андора, Италия
6
450 м²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5
400 м²
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
€870,000
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Вилла 4 спальни
Villanova d Albenga, Италия
5
350 м²
KK-280416-4. Новая вилла в Гарленда Гольф клубеВилла в 250квм + 100квм цокольного уровня (га…
€1,000,000
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Вилла 2 спальни
Алассио, Италия
3
227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
€620,000
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Вилла 5 спален
Финале-Лигуре, Италия
6
430 м²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
€4,34 млн
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Вилла 4 спальни
Cisano sul Neva, Италия
5
400 м²
AS-170215 . Эксклюзивная вилла в стиле “рустико"Эксклюзивная вилла в стиле “рустико" в вел…
€2,90 млн
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Вилла 4 спальни
Bergeggi, Италия
5
390 м²
KK-280416-13. Вилла на продажу в Берджежжи ЛигурияВилла в Берджежжи в паре километрах от пля…
€1,45 млн
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Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5
300 м²
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
€3,92 млн
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Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4
240 м²
KK-W-023B1E. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » АлассиоВилла 240 квм + 1800 квм сада+ 145к…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4
150 м²
AS-VM-263. Дом с видом на море в городе Алассио Алассио — Эта вилла находится на холмах Алас…
€750,000
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Параметры недвижимости в Савона, Италия
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