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Виллы в Савоне, Италия

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Алассио
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25 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
$4,60 млн
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Вилла 3 комнаты в Андора, Италия
Вилла 3 комнаты
Андора, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
KK-V10. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Марина-ди-АндораВилла независимая с 3х сторон (…
$1,58 млн
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Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
$3,28 млн
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Вилла 5 комнат в Garlenda, Италия
Вилла 5 комнат
Garlenda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
KK-280416-4. Новая вилла в Гарленда Гольф клубеВилла в 250квм + 100квм цокольного уровня (га…
$1,17 млн
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Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
AS-VM-263. Дом с видом на море в городе Алассио Алассио — Эта вилла находится на холмах Алас…
$879,150
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Вилла 6 комнат в Андора, Италия
Вилла 6 комнат
Андора, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
$4,10 млн
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Вилла 6 комнат в Савона, Италия
Вилла 6 комнат
Савона, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
$2,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
$2,58 млн
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Вилла 6 комнат в Финале-Лигуре, Италия
Вилла 6 комнат
Финале-Лигуре, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 430 м²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$5,09 млн
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Вилла 3 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
$726,764
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Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
$1,02 млн
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Вилла в Bergeggi, Италия
Вилла
Bergeggi, Италия
Площадь 270 м²
KK-A1663. Трехуровневая вилла в Берджеджи 270м2Вилла 270квм на 3х уровнях в Берджеджи. Новая…
$2,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Лоано, Италия
Вилла 4 комнаты
Лоано, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
$1,82 млн
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Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
$2,70 млн
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Вилла 3 комнаты в Laigueglia, Италия
Вилла 3 комнаты
Laigueglia, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
AS-VA-241. Вилла на холмах города АндораВилла на трёх уровнях с бассейном, захватывающим вид…
$2,70 млн
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Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
KK-W-023B1E. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » АлассиоВилла 240 квм + 1800 квм сада+ 145к…
$1,76 млн
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Вилла 5 комнат в Cisano sul Neva, Италия
Вилла 5 комнат
Cisano sul Neva, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
AS-170215 . Эксклюзивная вилла в стиле “рустико"Эксклюзивная вилла в стиле “рустико" в вел…
$3,40 млн
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Вилла 6 комнат в Альбиссола-Марина, Италия
Вилла 6 комнат
Альбиссола-Марина, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
KK-NVR-18. Трехуровневая вилла на холме городка Альбисола с шикарным видом на мореОсобняк по…
$2,46 млн
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Вилла 5 комнат в Bergeggi, Италия
Вилла 5 комнат
Bergeggi, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 390 м²
KK-280416-13. Вилла на продажу в Берджежжи ЛигурияВилла в Берджежжи в паре километрах от пля…
$1,70 млн
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Вилла 5 комнат в Bergeggi, Италия
Вилла 5 комнат
Bergeggi, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
AL-116. Уникальная вилла класса "Премиум" в городе Берджеджи Уникальная вилла класса "Премиу…
$3,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Garlenda, Италия
Вилла 4 комнаты
Garlenda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
AS-VM-9. Вилла в непосредственной близости к Гольф-Клубу ГарлендыЭта великолепная вилла нахо…
$2,93 млн
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Вилла в Лоано, Италия
Вилла
Лоано, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Отдельная четырехуровневая вилла в Боргетто-Санто-Спирито. Главный вход находится на первом…
$1,15 млн
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Вилла в Алассио, Италия
Вилла
Алассио, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Вилла имеет панорамный вид на живописный залив Алассио. Погруженная в большой частный парк …
$4,59 млн
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Вилла в Алассио, Италия
Вилла
Алассио, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 300 м²
Роскошная историческая вилла в одной из самых известных локаций на западе Лигурийской Ривьер…
$17,43 млн
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Вилла в Андора, Италия
Вилла
Андора, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла в стадии завершения строительства на берегу моря рядом с Андорой (Лигурия) в нескольки…
$2,90 млн
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