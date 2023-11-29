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Таунхаусы в Сассари, Италия

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4 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Таунхаус 6 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Небольшая вилла с прекрасным панорамным видом, построенная в современном элегантном стиле. …
€1,15 млн
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Таунхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Таунхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Небольшая вилла в великолепном месте, с видом на морской залив Кала ди Вольпе, расположенная…
€900,000
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Небольшой таунхаус с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, постро…
€1,25 млн
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Таунхаус 1 спальня в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Таунхаус 1 спальня
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Дом находится в резиденции Изола Росса в 3 минутах езды от моря и милого итальянского городк…
€95,000
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Параметры недвижимости в Сассари, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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