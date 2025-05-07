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Отели в Сардинии, Италия

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 3 500 м² в Сардиния, Италия
Отель 3 500 м²
Сардиния, Италия
Площадь 3 500 м²
В продаже отель 4* у побережья Коста Смеральда, на севере острова Сардиния. Отель расположен…
$16,45 млн
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Отель 1 500 м² в Сардиния, Италия
Отель 1 500 м²
Сардиния, Италия
Площадь 1 500 м²
Роскошная старинная вилла-отель 5* расположена на мысе, на северо-западном побережье Сардини…
$20,43 млн
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Отель 4 000 м² в Сардиния, Италия
Отель 4 000 м²
Сардиния, Италия
Площадь 4 000 м²
В продаже резорт 4*, расположенный в красивейшей части острова Сардиния, в 200 м. от моря и …
$10,78 млн
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Five Stars Hotel in front of the sea в Сардиния, Италия
Five Stars Hotel in front of the sea
Сардиния, Италия
Число комнат 25
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 5
Роскошный 5-звездочный отель на берегу моря на продажу в Сардинии, Италия 🇮🇹✨Откройте для се…
Цена по запросу
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