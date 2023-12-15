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Коммерческая недвижимость в San Severino Marche, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 9 комнат в San Severino Marche, Италия
Коммерческая 9 комнат
San Severino Marche, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Медицинский центр внутри торгового центра Несколько дисциплин уже действуют, а другие - в от…
Цена по запросу
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