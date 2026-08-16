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Коммерческая недвижимость в San Severino Marche, Италия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 250 м² в San Severino Marche, Италия
Коммерческое помещение 250 м²
San Severino Marche, Италия
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Ссылочный номер: N602Название недвижимости: Casa Chigi IIРасположение: в странеГород / Город…
$58,131
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Коммерческое помещение 500 м² в San Severino Marche, Италия
Коммерческое помещение 500 м²
San Severino Marche, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Медицинский центр внутри торгового центра Несколько дисциплин уже действуют и другие на откр…
Цена по запросу
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