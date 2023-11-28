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Коммерческая недвижимость в San Giovanni Valdarno, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в San Giovanni Valdarno, Италия
Коммерческая 5 спален
San Giovanni Valdarno, Италия
Комнаты 6
Площадь 7 000 м²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
€10,00 млн
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