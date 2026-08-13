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Коммерческая недвижимость в San Giovanni Valdarno, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 7 000 м² в San Giovanni Valdarno, Италия
Коммерческое помещение 7 000 м²
San Giovanni Valdarno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 000 м²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,72 млн
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