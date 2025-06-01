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Таунхаусы в Сабаудиях, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус в Сабаудия, Италия
Таунхаус
Сабаудия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус в Сабаудии, в 3 км от пляжа Дюны. Площадь двухэтажного дома 80 кв.м. Две спальни,…
$225,726
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