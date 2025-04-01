Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Римини
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Римини, Италия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой в Римини, Италия
Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой
Римини, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
$973,590
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Римини, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов