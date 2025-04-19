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Дома с террасой в Римини, Италия

виллы
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2 объекта найдено
Вилла в Santa Giustina, Италия
Вилла
Santa Giustina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
$1,02 млн
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Дом 3 спальни в Sassofeltrio, Италия
Дом 3 спальни
Sassofeltrio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продается 2-х этажный дом, расположенный во Фратте Сассофельтрио (Fratte di Sassofeltrio), н…
$233,134
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Параметры недвижимости в Римини, Италия

с видом на горы
Недорогая
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