Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Риети
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Риетях, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Риети, Италия
Вилла 6 комнат
Риети, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 4 295 м²
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
$12,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Montopoli di Sabina, Италия
Вилла
Montopoli di Sabina, Италия
РОМА-САБИНА-МОНТОПОЛИ ДИ САБИНА Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной И…
$359,953
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Poggio Mirteto, Италия
Вилла
Poggio Mirteto, Италия
Ром Сабина-Поггио Миртето Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной Италии:…
$319,935
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Colli sul Velino, Италия
Вилла 4 комнаты
Colli sul Velino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…
$398,548
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Риетях, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти