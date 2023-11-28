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Виллы в Риети, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Риети, Италия
Вилла 5 спален
Риети, Италия
Комнаты 6
Площадь 4 295 м²
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
€11,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Montopoli di Sabina, Италия
Вилла 5 спален
Montopoli di Sabina, Италия
Комнаты 6
Площадь 380 м²
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена (Capena ), Colle del Fagiano, 2…
€750,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Colli sul Velino, Италия
Вилла 3 спальни
Colli sul Velino, Италия
Комнаты 4
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…
€340,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Риети, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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