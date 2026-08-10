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Жилье в Риетях, Италия

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дома
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10 объектов найдено
Дом в Stimigliano, Италия
Дом
Stimigliano, Италия
$195,594
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Forano, Италия
Дом
Forano, Италия
♣ Колле Сабиньяно ♣ — Forano — EXCLUSIVE RESIDENCE в стадии строительства, состоящая из 2 ви…
$211,602
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Tarano, Италия
Дом
Tarano, Италия
Тарано. Загородный дом со складами и землей. Панорамный загородный дом площадью 150 квадратн…
$250,282
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Квартира в Poggio Mirteto, Италия
Квартира
Poggio Mirteto, Италия
Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной Италии: пейзаж исторических дерев…
$145,618
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Риети, Италия
Вилла 6 комнат
Риети, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 4 295 м²
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
$12,89 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Montopoli di Sabina, Италия
Вилла
Montopoli di Sabina, Италия
РОМА-САБИНА-МОНТОПОЛИ ДИ САБИНА Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной И…
$359,953
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Castelnuovo di Farfa, Италия
Дом
Castelnuovo di Farfa, Италия
$51,194
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Poggio Mirteto, Италия
Вилла
Poggio Mirteto, Италия
Ром Сабина-Поггио Миртето Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной Италии:…
$319,935
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Colli sul Velino, Италия
Вилла 4 комнаты
Colli sul Velino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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Дом в Poggio Catino, Италия
Дом
Poggio Catino, Италия
РОМА-САБИНА-РОККАНТИКА Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной Италии: пе…
$172,922
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Риетях, Италия

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