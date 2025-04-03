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Жильё в Реджо-ди-Калабрия, Италия

8 объектов найдено
Вилла с подвалом в Rosarno, Италия
Вилла с подвалом
Rosarno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Видовая трехэтажная вилла в уникальном городке Капо Ватикано на Побережье Богов, в 5минутах …
$349,311
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Вилла в Rosarno, Италия
Вилла
Rosarno, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла в Капо Ватикано в 500м от моря. С видами на море и большим садом. Двухэтажн…
$338,395
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Вилла с подвалом в Rosarno, Италия
Вилла с подвалом
Rosarno, Италия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Роскошная вилла в Капо Ватикано С потрясающими видами, качественной отделкой, стильным дизай…
$1,91 млн
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Вилла в Rosarno, Италия
Вилла
Rosarno, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить вам виллу в 500м от моря в Капо Ватикано. И заодно немного рассказать об …
$251,067
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Вилла в Rosarno, Италия
Вилла
Rosarno, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Очаровательная вилла в Капо Ватикано с видами на море и с большим зеленым садом. Вилла распо…
$371,143
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Реджо-ди-Калабрия, Италия
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Реджо-ди-Калабрия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
Видoвaя двуxэтажнaя квapтира на 3 и 4 этажах и плюс вeрaнда нa пoслeднем 5-ом этaжe. Bepaндa…
$302,686
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Вилла в Rosarno, Италия
Вилла
Rosarno, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Villa Maccarone Вилла находится всего в 800 метрах от прекрасного пляжа Санта-Мария-Bay в Ка…
$414,806
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Квартира в Rosarno, Италия
Квартира
Rosarno, Италия
? Представляем Вашему вниманию шикарную трехуровневую виллу рядом с морем и видом на Сицилию…
$1,42 млн
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Параметры недвижимости в Реджо-ди-Калабрия, Италия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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