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Жильё в Рекко, Италия

1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Рекко, Италия
Вилла 10 комнат
Рекко, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15 млн
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